От переливания крови до манипуляций с позвоночником! Этот центр – один в Беларуси, где оперируют внутриутробно

Максим Белуга, заведующий отделением фетальной хирургии РНПЦ «Мать и дитя»:

Это очень эффективно, потому что позволяет нашим пациентам родиться либо практически здоровыми детьми, либо проявление болезни, которое у них есть, будет менее выражено, соответственно, меньше иметь последствий. В некоторых ситуациях даже избежать инвалидизации. Редкие операции, которые мы выполняем – это пороки центральной нервной системы. Вмешательство внутриутробное – это была довольно-таки травматичная для матери операция, потому что нам нужно было плод на 27-й неделе беременности частично извлечь из матки, прооперировать его, закрыть этот дефект, погрузить его назад в полость матки, матку зашить и сделать так, чтобы беременность сохранялась дальше. Тоже все закончилось благополучно, и девочке уже больше двух лет, она уже ходит без поддержки, это для нас большой успех.

Подробнее в видео.