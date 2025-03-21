От переливания крови до манипуляций с позвоночником! Этот центр – один в Беларуси, где оперируют внутриутробно

Операция в ритме двух сердец. На базе центра находится единственное в стране отделение, в котором оказывают помощь маленькому человеку, который еще не родился. От переливания крови до манипуляции на позвоночнике – здесь решают даже самые сложные медицинские кейсы, рассказали в программе «Созидаем вместе».
Максим Белуга, заведующий отделением фетальной хирургии РНПЦ «Мать и дитя»:
Это очень эффективно, потому что позволяет нашим пациентам родиться либо практически здоровыми детьми, либо проявление болезни, которое у них есть, будет менее выражено, соответственно, меньше иметь последствий. В некоторых ситуациях даже избежать инвалидизации. Редкие операции, которые мы выполняем – это пороки центральной нервной системы. Вмешательство внутриутробное – это была довольно-таки травматичная для матери операция, потому что нам нужно было плод на 27-й неделе беременности частично извлечь из матки, прооперировать его, закрыть этот дефект, погрузить его назад в полость матки, матку зашить и сделать так, чтобы беременность сохранялась дальше. Тоже все закончилось благополучно, и девочке уже больше двух лет, она уже ходит без поддержки, это для нас большой успех.
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