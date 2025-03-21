«Мать и дитя» – это уже бренд! Рассказываем о главных достижениях РНПЦ за 20 лет

Каждый год в Беларуси рождается около сотни тысяч малышей, дарят возможность стать родителем и испытать то самое счастье даже в очень сложных случаях в РНПЦ «Мать и дитя». Здесь собрано самое лучшее, что только есть для оказания медицинской помощи новорожденным и будущим мамам. А начинал свою историю центр в начале XXI века, рассказали в программе «Созидаем вместе».

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»: Создан он был в 2004 году путем слияния Республиканского научно-исследовательского института охраны материнства и детства, Научно-исследовательского института врожденных пороков развития и медицинской генетики и Республиканской клинической больницы. В общем-то, основной целью образования нашего учреждения явилось слияние науки и практики для того, чтобы наш центр мог, собственно говоря, брать все передовые технологии, которые будут использоваться в нашем практическом здравоохранении, апробировал их, исследовал на себе, выделил все, что нужно и для практического здравоохранения, и в виде научной продукции, таких как методические рекомендации, инструкции методов, клинические протоколы, было реализовано в практическое здравоохранение. Поэтому весь тот кадровый научный потенциал, все эти школы, конечно же, оставили после себя след. Во-первых, оставили учеников, которые дальше продолжают это развитие. Понятно, что приходит молодежь, она поддерживает. Тот опыт работы, конечно, многогранен и бесценен.

Сегодня РНПЦ «Мать и дитя» стал настоящим брендом отечественной медицины. И не только в нашей стране, но и среди стран СНГ и дальнего зарубежья.

Сергей Васильев:

К нам приезжают специалисты для общения, для учебы со многих, в том числе перинатальных центров в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, из Российской Федерацией даже есть. И они видят вот те результаты нашей работы, учатся у нас работать, делимся наработками. И, безусловно, «Мать и дитя» – это уже бренд, бренд и флагман. Самое главное достижение – те показатели, которые в мире оцениваются как действительно качественное оказание помощи. Уровень младенческой смертности в нашей стране за последние годы стабильно держится ниже 3 промилле, то есть ниже 3 случаев на тысячу рожденных детей благодаря значительному вкладу, в том числе и нашего центра, вот тем современным неонатальным технологиям, которые мы развили, которые мы используем в своем центре. Безусловно, одно из направлений – это и отделение ВРТ. Это возможность нашим пациенткам, которые не могли забеременеть, получить ребенка, использовав все технологии, все-таки добиться этого результата.