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Сергей Васильев: выживаемость деток до 1 кг в Беларуси достигает 88%

21 марта 2025 14:48
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В РНПЦ успешно работают с самыми сложными патологиями беременности, выхаживают «тяжелых» малышей с аномально низкой массой тела, которые появились задолго до нужного срока, рассказали в программе «Созидаем вместе».

Сергей Васильев: выживаемость деток до 1 кг в Беларуси достигает 88%-2

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Медицина, при всем том классическом академическом подходе, является одной из стремительно развивающихся отраслей. Почему? Потому что вот что там 5-10 лет назад казалось еще нам недостижимым, мы уже сейчас достигаем и делаем. Например, выживаемость маленьких деток до одного килограмма у нас в стране составляет последние годы 84-88%. Если раньше отмотать, там 10-20 недель, мы могли вести до 50, 20, 30 этот рост выживаемости, но самое главное – даже не выживаемость, а снижение детской инвалидности, как следствие глубокой недоношенности. Это тоже растет семимильными шагами, поэтому это мы видим. И такое бурное развитие, конечно, движет всю науку.

Подробнее в видео.

# Беременность и роды

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