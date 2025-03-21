Сергей Васильев: выживаемость деток до 1 кг в Беларуси достигает 88%

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Медицина, при всем том классическом академическом подходе, является одной из стремительно развивающихся отраслей. Почему? Потому что вот что там 5-10 лет назад казалось еще нам недостижимым, мы уже сейчас достигаем и делаем. Например, выживаемость маленьких деток до одного килограмма у нас в стране составляет последние годы 84-88%. Если раньше отмотать, там 10-20 недель, мы могли вести до 50, 20, 30 этот рост выживаемости, но самое главное – даже не выживаемость, а снижение детской инвалидности, как следствие глубокой недоношенности. Это тоже растет семимильными шагами, поэтому это мы видим. И такое бурное развитие, конечно, движет всю науку.

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