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В Риме ожидается +17, в Москве +1 и мокрый снег – погода в Европе в начале марта

01 марта 2025 14:47
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К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Риме ожидается +17, в Москве +1 и мокрый снег – погода в Европе в начале марта-2

В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +10 градусов. В Вене облачно с прояснениями, +8, без осадков. В Риме ожидается +17, пройдет дождь. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +13 градусов. В испанской столице без осадков.

В Риме ожидается +17, в Москве +1 и мокрый снег – погода в Европе в начале марта-4

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +7, пройдет кратковременный дождь. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +10. 15 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В Риме ожидается +17, в Москве +1 и мокрый снег – погода в Европе в начале марта-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +3 в дневные часы. В Вильнюсе также 3 со знаком плюс. В Варшаве без осадков, столбики термометров поднимутся до +6. +4 в Киеве, облачно с прояснениями. В Москве +1, пройдет дождь и мокрый снег.

# Погода

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