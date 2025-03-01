В Риме ожидается +17, в Москве +1 и мокрый снег – погода в Европе в начале марта

К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +10 градусов. В Вене облачно с прояснениями, +8, без осадков. В Риме ожидается +17, пройдет дождь. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +13 градусов. В испанской столице без осадков.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +7, пройдет кратковременный дождь. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +10. 15 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, облачно с прояснениями, без существенных осадков.