Мокрый снег, гололедица и до +15 – прогноз погоды в Беларуси в начале весны

В начале рабочих будней пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, сопровождаемые порывистым, временами сильным порывистым ветром. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туманы и гололед, на дорогах – гололедица. Температура воздуха ночью в основном будет находиться в пределах от -3 до -5 по северо-востоку, до +2, +3 по юго-западу. Днем прогнозируется от +1 до +7. В юго-западных районах на 1-2 градуса теплее. В конце рабочей недели ожидается рост атмосферного давления, в результате чего вероятность осадков существенно уменьшится. При этом с юго-запада Европы прогнозируется поступление еще более теплых воздушных масс. Температура воздуха по стране повысится. Ночью ожидается от -2 по востоку до +5 по западу. Днем термометры покажут от +4 до плюс +10. В западных и юго-западных районах страны воздух прогреется до +11- +15.