V Республиканская осенняя образовательная школа стартовала в Минске

Новости Беларуси. Научно-познавательный квест для самых любознательных. Более 30 школьников со всей страны сегодня собрались в столице, чтобы презентовать свои научные разработки. 28 октября в Парке высоких технологий стартовала V Республиканская осенняя образовательная школа.

Исследовательские тренинги, занимательные экскурсии и презентации креативных проектов – ученики задали верный тон своим каникулам. Слет юных изобретателей продлится до конца октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Любовь Маслова, участник республиканской осенней образовательной школы для учащейся молодежи «Основы организации и проведения научных исследований-2015» (Витебск):

Я привезла проект, посвященный истории моего города и конкретно истории Витебского отделения Белорусской железной дороги в период Великой Отечественной войны. Для меня эта тема очень близка.

Полина Феклистова, участник республиканской осенней образовательной школы для учащейся молодежи «Основы организации и проведения научных исследований-2015» (Минск):

Я представляю проект на тему устойчивости растений к засолению с помощью бактерий. Мной было взято две группы бактерий.