Новости Беларуси. «Поезд ООН» прибыл в очередной пункт назначения – Могилев. Здесь участники экспресса обсуждают 7 из 17 главных целей устойчивого развития. В числе глобальных тем – ликвидация голода и бедности, снижение неравенства, создание устойчивой инфраструктуры.

Особый акцент сделан на теме экономического роста и устойчивого развития Беларуси и Могилевщины в частности. В честь 70-летия ООН в областном центре начали строительство энергоэффективного жилого дома – первого подобного объекта в области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.