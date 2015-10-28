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«Поезд ООН» прибыл в очередной пункт назначения – Могилев

28 октября 2015 16:54
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Новости Беларуси. «Поезд ООН» прибыл в очередной пункт назначения – Могилев. Здесь участники экспресса обсуждают 7 из 17 главных целей устойчивого развития. В числе глобальных тем – ликвидация голода и бедности, снижение неравенства, создание устойчивой инфраструктуры.

Особый акцент сделан на теме экономического роста и устойчивого развития Беларуси и Могилевщины в частности. В честь 70-летия ООН в областном центре начали строительство энергоэффективного жилого дома – первого подобного объекта в области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # ООН

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