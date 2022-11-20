Не дожидаясь «дня жестянщика». Почему необходимо вовремя переобувать машину на зиму?

Новости Беларуси. Стараются держать заданный курс и не тормозить наши предприятия, а крутые санкционные виражи рано или поздно заканчиваются и даже открывают новые финансовые пути. К примеру, сейчас сезон смены покрышек. Все меняют летнюю резину на зимнюю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Понятно, что импортные колеса стали дороже, да и их меньше. А вот возможностей для той же «Белшины» больше. Колеса крутятся – репортаж Анастасии Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

В соответствии с ПДД с 1 декабря ездить по дорогам можно только на авто с зимними покрышками. До календарной зимы вроде бы еще есть время, но сама природа подсказала, что тянуть резину уже некуда. Снег, слякоть, а потом и мороз буквально превращают дороги в каток.

Попасть на шиномонтаж было проблематично еще полторы недели назад – только по предварительной записи. Первый день снежной погоды все расставил на свои – поток желающих сменить покрышки с летних на зимние увеличивался с самого утра. И хотя восемь станций на столичном авторынке работали в унисон, пришлось постоять почти час в очереди, но безопасность на дороге превыше всего.

На летней зимой вообще нельзя ездить, можно просто не справиться с управлением и все – элементарно вылететь с дороги. Алексей, не дожидаясь «дня жестянщика», приехал с запасами покрышек с прошлого года.

Чтобы рисунок и протектор были одинаковыми.

Так что пришлось потратиться только на шиномонтаж. Цены на услугу разнятся в зависимости от посадочного диаметра покрышек – от 40 до 70 рублей. И это не потолок. По городу могут запросить 100 и более. Тем временем в очереди обсуждают, какие покрышки нынче в тренде. Просим продавцов составить рейтинг самых востребованных шин. Главные условия, которыми руководствуются водители, выбирая товар – необходимый размер, цена и качество. Например, Михаил Галкин и рад был бы купить подешевле, но параметры колес его машины сужают выбор.

Размер 21-й ставлю – белорусских шин такого размера нет.

Никита Ладесов, ведущий специалист центра продаж:

Бывает сложно с большими размерами, разноширокими шинами, на премиальные автомобили высокого класса. Среднестатистические городские автомобили не испытывают такого дефицита, всегда можно подобрать шины отечественного производства, китайские, сербские.

Белорусский производитель над расширением размерного ряда работает. Уже в этом декабре на рынок выйдут новинки, которые так ждали владельцы популярных кроссоверов: шины с посадочным диаметром 19 и 20 дюймов. Возможности отечественного завода в производстве покрышек для легковых автомобилей явно выросли благодаря модернизации. Смена оборудования позволила не только увеличить производительность, но и поработать над качеством.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Это высокопроизводительный комплекс, который собирает покрышку буквально за 30 секунд.