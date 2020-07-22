Прямой эфир

Сергей Клишевич: «Идеология в сильных, мощных государствах присутствует во всём, начиная с детского сада и заканчивая пенсией»

22 июля 2020 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира».

Сергей Клишевич: «Идеолога подготовить фактически невозможно. Это как художник, певец, композитор, творческая натура»

Сергей Клишевич: «Идеология в сильных, мощных государствах присутствует во всём, начиная с детского сада и заканчивая пенсией» -1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Само понятие «идеология» такое, может быть, несовременное, кому-то казалось бы понятие и его сущность. Но мы сегодня понимаем то, что идеологией пользуются все страны мира, везде она есть, только никто не говорит, что это идеология. Идеология, по сути дела, должна быть во всём. В нормальных государствах, в сильных, мощных государствах – там она присутствует во всём, начиная с детского сада и заканчивая уже пенсией, везде.

Каждый этап жизни она сопровождает. И это требует очень тонкой работы. Не топорной, где мы бы называли, к примеру: вот, давайте на идеологический семинар придём, или давайте какую-нибудь идеологическую работу проведём. Этого понятия может, вообще, не существовать в информационном обществе как такового. Но работа эта должна проводиться. Причём очень тонко.

У нас над этим, я думаю, нам нужно ещё поработать. Молодёжь, понятное дело – воспринимает это со своего ракурса.

# Государственная политика # общество # Сергей Клишевич

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Клишевич: «Идеолога подготовить фактически невозможно. Это как художник, певец, композитор, творческая натура»
22 июля 2020 17:32

Сергей Клишевич: «Идеолога подготовить фактически невозможно. Это как художник, певец, композитор, творческая натура»

Владимир Караник о ситуации с коронавирусом: «Мы видим устойчивое снижение и выход из эпидпроцесса»
22 июля 2020 16:52

Владимир Караник о ситуации с коронавирусом: «Мы видим устойчивое снижение и выход из эпидпроцесса»

Беларусь откажется от ЦТ или введут новую форму проверки знаний? Мнение директора РИКЗ
22 июля 2020 16:38

Беларусь откажется от ЦТ или введут новую форму проверки знаний? Мнение директора РИКЗ