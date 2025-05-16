Что такое Чёрная книга флоры Беларуси? Рассказываем про опасные растения, кроме борщевика и золотарника

Инвазивные виды растений становятся все более актуальной проблемой для экосистемы Беларуси. Наибольшая часть таких непрошеных гостей попала к нам из других стран. Какие-то, например, борщевик Сосновского, были высажены специально, какие-то «сбежали» из ботанических садов или из дачных участков. И теперь, почувствовав радушие белорусской земли, начали вести себя неподобающе. О растительной угрозе и что с ней делать, расспросили гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Сергей Савчук, заведующий лабораторией флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси. Ольга Бурлакова, ведущая:

С тем же борщевиком Сосновского в нашей стране борются уже около 30 лет. Неужели настолько сложно вывести эти инвазивные растения и как сейчас обстановка на полях?

Сергей Савчук, заведующий лабораторией флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Действительно, очень сложно. Но одно дело – на полях, когда инвазионные растения, а другое дело, когда они уходят в природные экосистемы. И, конечно, было бы очень хорошо, если бы на территории Беларуси проблема была вызвана только двумя видами – золотарник или борщевик. Но у нас еще есть масса видов растений, которые, практически как и эти виды, кроме оказания влияния на здоровье человека, оказывают негативное влияние на экологическую обстановку на территории Беларуси. Только 52 самых агрессивных вида во флоре Беларуси, а еще есть список из 270 потенциально инвазионных видов растений.