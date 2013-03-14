В рамках всебелорусской акции БРСМ «Мы - граждане Беларуси» юным гражданам страны вручают паспорта

Новости Беларуси. В эти дни в Беларуси вручают паспорта юным гражданам страны. Главный документ некоторые школьники получили сегодня в торжественной обстановке в здании Конституционного суда. Их вручил председатель Петр Миклашевич.

В рамках всебелорусской акции БРСМ «Мы - граждане Беларуси», которая посвящена Дню Конституции страны, талантливые и одаренные ребята получают паспорта из рук государственных деятелей и именитых людей Беларуси. В подарок ребятам достаются красочное издание и стилизованная флеш-карту с информацией о нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Веремейчик, учащаяся гимназии №17 (Минск):

Это очень важный для меня день, очень ответственный, почетный. Я очень рада, что именно меня сюда пригласили. Я никогда не забуду этот день. Он навсегда останется в моей памяти.

Владислав Котько, учащийся гимназии №17 (Минск):

Я повзрослел, стал более взрослым. Передо мною появляется некоторая даже ответственность за то, что я гражданин Республики Беларусь.

Петр Миклашевич, Председатель Конституционного суда Республики Беларусь:

Конституционный суд стоит на охране Конституции, в которой закреплены основные права свободы граждан. И вручение этого документа дает возможность гражданам нашей страны юридически в полной мере реализовывать конституционные права и свободы, но, с другой стороны, и обязывает выполнять конституционные обязанности.