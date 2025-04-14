В рамках субботника в Минске приступили к обновлению лесопарка «Медвежино» – там появится зона отдыха

Масштабный субботник объединил актив столицы в лесопарке «Медвежино». Городские власти, депутатский корпус, руководство администрации Фрунзенского района столицы начали обустраивать новую зону отдыха. Это место будет символично посвящено 80-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Территория лесопарка нуждалась в благоустройстве – растущие здесь деревья были уничтожены короедами. Поэтому участники субботника срезали старые ветки и стволы, а вместо них высадили около 7 тысяч саженцев. В планах – аллея героев, на которой разместятся скамейки, малые архитектурные формы, а также информационные стенды о героях войны.

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов: Принято решение, что ее дообновление будет происходить уже не высадкой ели, а сосны. Поэтому и высаживаем, обновляем этот лес. Я вспомнил один из первых своих субботников во Фрунзенском районе в 2008 году. Высаживали напротив, где мы находимся, улица Горецкого, там разбивали тоже скверик небольшой – высаживали клены.

А в Советском районе трудились сотрудники ЖКХ и местные жители. Наводили лоск на придомовых территориях. Также здесь высадили аллею из туй.

Марина Толстик, генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства:

В Советском районе, на дворовых территориях по улице Гикало. Это куст домов, больше 10 домов, где мы наводим порядок, убираем еще оставшееся с осени большое количество листвы, восстанавливаем газоны, очищаем от песка пешеходные связи, проезды.

Кроме работы была организована и творческая программа: игры, викторины и музыкальные флешмобы. Субботник стал настоящим праздником для жителей столицы.