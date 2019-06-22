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Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости

22 июня 2019 10:40
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Новости Беларуси. Около 10 тысяч человек пришли утром 22 июня в Брестскую крепость на митинг-реквием и военно-историческую реконструкцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости-1

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости-3

Выстрелы артиллерийских орудий на фоне предрассветной тишины – все, как ровно 78 лет назад.

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости-6

К месту, где развернулись первые бои, приехали гости со всех стран СНГ. К Вечному огню и плитам возложили венки, в память о погибших защитниках Брестской крепости зажгли лампады. На площадь церемониалов вынесли портреты героев.

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости-9

Ближе к рассвету несколько сотен реконструкторов из десятка стран в деталях воссоздали оборону Брестской крепости на Кобринском укреплении.

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости-12

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости-14

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости-16

Эта масштабная постановка всегда проходит в исторически точное время. Участники военно-исторических клубов показали самые важные эпизоды легендарной обороны.

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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