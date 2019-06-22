В День Великобритании в Минске Лисёнок Лесик вышел в прямой эфир с корреспондентом СТВ

Белорусская погода оказалась капризной, и спросить, как сказываются атмосферные проявления на настроении горожан, мы можем у Яны Шипко. Корреспондент СТВ выходит на прямую связь со студией.

Яна Шипко, СТВ: На самой большой фан-зоне – уже праздничное настроение. Вот Лесик помогает нам в эфире, он тоже освоил новые виды спорта. А у Дворца спорта своя фишка, здесь проходят дни культуры разных стран. Великобритания готовится познакомить со своими традициями.

Как мы знаем, англичане ярые футбольные фанаты. Лесик тоже освоил несколько трюков. Организаторы подготовили и типичные британские виды спорта – крокет и можно попробовать свои силы в стрельбе из лука с настоящим Робин Гудом.

Рядом с нами организатор фестиваля из посольства Великобритании Ирина Малинская. Чем будете удивлять в этой фан-зоне?

Ирина Малинская:

На протяжении дня будет очень много активностей. Вот стрельба из лука, с которой вы познакомились, у нас будет футбол. Можно будет написать письмо команде Великобритании в палатке посольства. Там же можно попробовать себя в интересном виде спорта – крокет. А на сцене будут звучать британские хиты. Наши хедлайнеры Clean Cut Kid уже закончили саундчек. Они очень рады приехать наконец в Минск и ждут вечернего выступления.