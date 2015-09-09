В рамках масштабного пресс-тура по предприятиям Беларуси теледесант СТВ посетил Минский мясокомбинат

Новости Беларуси. Телевидение идет к зрителю. Пресс-тур СТВ, который посвящен нашему 15 Дню рождения и началу нового сезона, продолжается. На этот раз звездный теледесант тепло и душевно встречал полуторотысячный коллектив столичного мясокомбината. К слову, среди работников предприятия оказалось немало поклонников СТВ.

Как ни удивительно, но этот пресс-тур начался с переодевания. Все – в спецкостюмах, ведь на пищевых производствах особые санитарные требования. Мы на старейшем предприятии – столичном мясокомбинате.

Ольга Сахарова, ведущая программы «Минск и минчане», директор дирекции художественных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Нас разделяет вот эта прозрачная линза, поэтому, конечно, когда ты видишь глаза и слышишь, даже предложения сегодня дельные были по тем или иным программам, то это полезно для всех.

Ирина Пудова, оператор ЭВМ ОАО «Минский мясокомбинат»:

Почему я люблю СТВ? Дело в том, что все очень кратко, понятно, о нас, об обычных людях.

Елена Жук, специалист по внешнеэкономической деятельности ОАО «Минский мясокомбинат»:

Программу «24 часа» смотрю каждый день. Довольна, потому что затрагиваются самые острые темы.

Поздравления, пожелания, живое общение и, конечно, вопросы. Моменты, когда голубой экран не разделяет со зрителем, особо дороги для телевизионщиков.

И самый популярный вопрос – как попасть на ТВ.

В юбилейном сезоне СТВ дарит подарки. Таким сюрпризом для преданных зрителей стал концерт белорусских исполнителей. Такого звездопада это предприятие еще не видело.

Дмитрий Коховец, генеральный директор ОАО «Минский мясокомбинат»:

Больше спасибо телеканалу СТВ. Вы привезли праздник в наш коллектив. Я надеюсь, что и у нас производительность труда поднимется.

А тем временем пресс-тур СТВ продолжается. Следующая остановка – город над Днепром – Могилев.