День открытых дверей проходит в Национальной школе красоты 9 сентября

Новости Беларуси. Красота – это тоже наука. Так считают в Национальной школе красоты, где 9 сентября проходит день открытых дверей. Мастер-классы профессиональных стилистов и гримеров, дефиле, секреты привлекательности от признанных белорусских красавиц.

Такие занятия должны появиться в расписании каждой женщины хотя бы в Международный день красоты, который отмечают сегодня во всем мире, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Национальной школе красоты пройдет и показ дизайнерских коллекций, а юные модельеры сдадут экзамен. На суд зрителей они представят дипломные проекты, созданные собственными руками.

Ольга Хиженкова, преподаватель по дефиле Национальной школы красоты:

Славянки славятся своими голубыми глазами, своими русыми волосами – этим славянским шиком, который очень популярен сейчас. И, наверное, это также естественность, натуральность. Конечно, мы этим дорожим, это – наше все.

Виктория Миганович, победительница конкурса «Мисс Беларусь – 2014»:

Все отличаемся внутренней красотой – это самое главное. Белорусы всегда приветливые, доброжелательные и всегда помогут в трудную минуту.