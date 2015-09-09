Гродненская область: активисты БРСМ добровольно помогли аграриям собрать урожай яблок

Новости Беларуси. Трудовой десант активистов БРСМ и военнослужащих пограничников «высадился» в яблоневом саду под Гродно. Ребята добровольно решили помочь аграриям справиться с хорошим урожаем. Сбор яблок для молодых людей к тому же достаточно символичен. Это своеобразное завершение общереспубликанской акции «Цветы Победы», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генрих Санько, ведущий агроном-садовод сельхозпредприятия имени В.И. Кремко:

Собрали более двух тонн яблок за небольшой период времени. Показали своё трудолюбие и интерес к этому.

Анна Киселевская, участник акции:

Мы бережно старались собрать эти плоды. Точно так же в течение этого периода, пока цветы перерастали в яблоки, мы сделали очень много добрых дел: помогали ветеранам, организовывали благотворительные акции для детей сирот, организовывали молодёжные стройки и субботники.