Новости Беларуси. Читать. Писать. Учиться. Уровень интеллектуальной развитости в Беларуси составляет более 99%. Таковы данные последней переписи населения. Кто входит в число тех, кто не учился грамоте, выясняла корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

До 100-летнего юбилея Анны Евсеевны осталось 4 года. Аккурат столько сегодня учатся дети в начальной школе. Тонким перышком, но далеко не в тетрадь пробовала когда-то выводить свои первые строки и наша героиня. Но во времена ее юности учиться времени особо не было.

Анна Шевелева:

Какое учение?! Бабушка говорила, надо свиней кормить, да корову доить, прячь, ткать учиться надо, картошку садить, свеклу, капусту. Вот чего тогда учили. Тогда учили хозяйству.

В 12 лет она уже работала на хозяина. В 20 девушке выбрали жениха, но свадьба так и не состоялась. Ее кандидата в мужья едва ли не из-за праздничного стола забрали на фронт. На войну пошла и она. За время, проведенное на поле боя, Анна Евсеевна хорошо выучила разве что азбуку разведки. Но пару месяцем за партой не прошли даром. Довольно скромно и с ошибками, но объясниться Анна Евсеевна все же сегодня может.

Анна Шевелева:

Тогда это совсем другое дело. Вам не знать. А теперешнюю мне не знать жизнь.

И не мудрено. Таких, как она, сегодня в Беларуси единицы, о чем свидетельствуют и цифры. По неофициальным данным, элементарными навыками сегодня так и не овладели 18% населения земного шара, это не считая детей до 15 лет. В Беларуси о числе неграмотных можно судить по итогам последней переписи.

Андрей Боричевский, пресс-секретарь Национального статистического комитета Республики Беларусь:

По данным последней переписи населения (2009 год) уровень грамотности среди взрослого населения составил 99,6%. Сравнивать нас по уровню грамотности с другими странами тяжело – соответствующие рейтинги не составляются международными агентствами. Вместе с тем, мы находимся где-то на уровне развитых европейских стран.

Вместе с уровнем грамотности в Синеокой растет и объем знаний. Подрастающие белорусы сегодня на все 100 процентов охвачены начальным и базовым образованием. Увеличивается с каждым годом и число и тех, кто поступает в средние специальные и высшие учебные заведения.

Безусловно, такая тенденция обусловлена господдержкой. Ежегодно из бюджета выделяются миллионы долларов. Доля наших затрат на образование значительно выше, чем в России и Казахстане. И если в свое время Анне Евсеевне выучиться грамоте помешала война, то сегодня она без проблем не только бы школу закончила, но и свадьбу сыграла.