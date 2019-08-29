Стадион и парковка. Что ещё построят за «Воротами Минска»

Двор за «Воротами Минска» ждут большие перемены: здесь обоснуются начальные классы 75-ой гимназии. Обновлённое здание будет рассчитано на полторы сотни учащихся. Сегодня дети теснятся в корпусе через дорогу.
Двор за «Воротами Минска» ждут большие перемены: здесь обоснуются начальные классы 75-ой гимназии. Обновлённое здание будет рассчитано на полторы сотни учащихся. Сегодня дети теснятся в корпусе через дорогу.
Юлия Юрова, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Октябрьского района г. Минска:
Было проведено общественное обсуждение. Поступали обращения граждан: были и замечания, и предложения. Они хотели сделать территорию более удобной и комфортной для проживания, чтобы были предусмотрены детские площадки, малые архитектурные формы: пешеходные дорожки.
Пару лет назад жители сталинских высоток отбивали зеленый двор у нерадивого застройщика. Люди до сих пор с ужасом вспоминают, как гаражи и двухэтажное административное здание собирались сравнять с землей, а на их месте отстроить жильё класса «Люкс».
Владислав Боев, корреспондент:
Несмотря на полувековую историю гаражного кооператива, вскоре от него не останется и следа. Довольно большую часть займёт легкоатлетический стадион.
Ещё установят новые детские площадки. Тропинки по периметру двора расширят, заменят лавки, высадят цветы. В проекте уделили особое внимание парковке: мест для машин станет больше, а заезд во двор – удобнее. Впрочем, местные автолюбители уже позаботились о комфорте: от чужаков оградились шлагбаумом. Правда он не защищает от всех непрошенных гостей.
Патруль дежурит здесь едва ли не круглые сутки. А с новым корпусом гимназии – стражи порядка обещают внимательно следить за безопасностью детей. На все работы, отмечают в администрации района, уйдёт несколько лет. Сейчас городские власти выкупают гаражи у владельцев.