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Около 80 тысяч роз вырастили к 1 сентября на Минском парниково-тепличном комбинате

29 августа 2019 06:39
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Новости Беларуси. На вовсю готовятся ко Дню знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы удовлетворить предпраздничный ажиотаж, агрономы предприятия вырастили около 80 тысяч роз. Белые, бордовые, малиновые, кремовые… В этом году торговые точки изобилуют богатой цветовой палитрой на любой вкус. Более 25 сортов роз, выращенные при особой температуре и влажности. И все для того, чтобы радовать глаз. К слову, продлить жизнь букету поможет ежедневная смена воды, подрезка стебля на сантиметр, а также хранение в прохладном месте.

Около 80 тысяч роз вырастили к 1 сентября на Минском парниково-тепличном комбинате-1

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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