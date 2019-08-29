Около 80 тысяч роз вырастили к 1 сентября на Минском парниково-тепличном комбинате

Новости Беларуси. На вовсю готовятся ко Дню знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы удовлетворить предпраздничный ажиотаж, агрономы предприятия вырастили около 80 тысяч роз. Белые, бордовые, малиновые, кремовые… В этом году торговые точки изобилуют богатой цветовой палитрой на любой вкус. Более 25 сортов роз, выращенные при особой температуре и влажности. И все для того, чтобы радовать глаз. К слову, продлить жизнь букету поможет ежедневная смена воды, подрезка стебля на сантиметр, а также хранение в прохладном месте.