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100 лет ВЛКСМ: самое массовое молодежное движение отмечает вековой юбилей

29 октября 2018 06:42
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Новости Беларуси. Вековой юбилей отмечает самое массовое молодежное движение. Ровно 100 лет назад был образован Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно 29 октября 1918 года в Москве состоялся съезд представителей рабочей и крестьянской молодежи, положивший начало ВЛКСМ.

100 лет ВЛКСМ: самое массовое молодежное движение отмечает вековой юбилей-1

В организацию в разные годы вступили 200 миллионов юношей и девушек со всего СССР. На счету комсомольцев бесчисленные достижения на благо Родины. Это подвиги во время гражданской войны, участие молодежи в ликвидации безграмотности, в строительстве городов и подъеме народного хозяйства.

100 лет ВЛКСМ: самое массовое молодежное движение отмечает вековой юбилей-4

Сегодня бывшие комсомольцы и продолжатели традиций соберутся во Дворце Республики на торжественное собрание и праздничный концерт «Комсомолу – 100: эстафета поколений».

# 100 лет ВЛКСМ # общество # Фотофакт

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