100 лет ВЛКСМ: самое массовое молодежное движение отмечает вековой юбилей

Новости Беларуси. Вековой юбилей отмечает самое массовое молодежное движение. Ровно 100 лет назад был образован Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно 29 октября 1918 года в Москве состоялся съезд представителей рабочей и крестьянской молодежи, положивший начало ВЛКСМ.

В организацию в разные годы вступили 200 миллионов юношей и девушек со всего СССР. На счету комсомольцев бесчисленные достижения на благо Родины. Это подвиги во время гражданской войны, участие молодежи в ликвидации безграмотности, в строительстве городов и подъеме народного хозяйства.