В пункте пропуска «Бенякони» возможны задержки в оформлении транспорта – ГПК

О плановых работах по обслуживанию электроснабжения в пункте пропуска «Бенякони» предупреждает Госпогранкомитет. Они будут проводиться 14 марта с 13 до 16 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот период возможно увеличение времени оформления транспорта, следующего через границу в обоих направлениях. Эту информацию стоит учесть при планировании зарубежных поездок.

Единственный альтернативный путь в Литву проходит через пункт пропуска «Каменный Лог». Следить онлайн за обстановкой перед пунктами пропуска можно на информационном портале ГПК. В помощь перевозчикам и мобильное приложение «Граница Беларуси».