Прямой эфир

В пункте пропуска «Бенякони» возможны задержки в оформлении транспорта – ГПК

14 марта 2024 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О плановых работах по обслуживанию электроснабжения в пункте пропуска «Бенякони» предупреждает Госпогранкомитет. Они будут проводиться 14 марта с 13 до 16 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пункте пропуска «Бенякони» возможны задержки в оформлении транспорта – ГПК-1

В этот период возможно увеличение времени оформления транспорта, следующего через границу в обоих направлениях. Эту информацию стоит учесть при планировании зарубежных поездок.

Единственный альтернативный путь в Литву проходит через пункт пропуска «Каменный Лог». Следить онлайн за обстановкой перед пунктами пропуска можно на информационном портале ГПК. В помощь перевозчикам и мобильное приложение «Граница Беларуси».

# Очереди на границе Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В БГУ открылась выставка интеллектуальной книги
14 марта 2024 07:08

В БГУ открылась выставка интеллектуальной книги

XXХI Минская международная книжная выставка-ярмарка открывается 14 марта
14 марта 2024 06:49

XXХI Минская международная книжная выставка-ярмарка открывается 14 марта

Нормы по включению отопления изменили в Беларуси
14 марта 2024 06:45

Нормы по включению отопления изменили в Беларуси