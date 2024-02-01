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9 научно-технических программ Союзного государства планируют реализовать в 2024 году

01 февраля 2024 16:56
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Ученые Беларуси и России продолжают совместную деятельность по поиску и внедрению инновационных идей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году к реализации планируются девять научно-технических программ Союзного государства. Работа по некоторым ведется с прошлого года.

9 научно-технических программ Союзного государства планируют реализовать в 2024 году-1

Часть программ касается области национальной безопасности. Речь, в частности, о совершенствовании погранбезопасности и объектов военной инфраструктуры для использования в интересах региональной группировки войск. Помимо этого, ожидаем новых решений в области импортозамещения. У союзных ученых есть задание продвинуться в микроэлектронике и космической сфере. Ожидается, что в этом году стороны также утвердят еще три научные программы.

9 научно-технических программ Союзного государства планируют реализовать в 2024 году-4

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря член Постоянного комитета Союзного государства:
Одна программа в области совершенствования информационных ресурсов – приоритет. Программа, которая должна реализовываться в части продолжения нашей работы по ликвидации последствий Чернобыльской АЭС. И еще третья программа, которую мы достаточно давно обсуждаем и прорабатываем, – это фактически прорывная программа в области здравоохранения – программа биомембраны.

9 научно-технических программ Союзного государства планируют реализовать в 2024 году-7

Объемы финансирования союзных программ в этом году выросли. Бюджет увеличили почти на 40 %. В итоге он превысил 6 миллиардов российских рублей.

# Союзное государство # общество # Алексей Кубрин

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