9 научно-технических программ Союзного государства планируют реализовать в 2024 году

Ученые Беларуси и России продолжают совместную деятельность по поиску и внедрению инновационных идей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году к реализации планируются девять научно-технических программ Союзного государства. Работа по некоторым ведется с прошлого года.

Часть программ касается области национальной безопасности. Речь, в частности, о совершенствовании погранбезопасности и объектов военной инфраструктуры для использования в интересах региональной группировки войск. Помимо этого, ожидаем новых решений в области импортозамещения. У союзных ученых есть задание продвинуться в микроэлектронике и космической сфере. Ожидается, что в этом году стороны также утвердят еще три научные программы.

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря – член Постоянного комитета Союзного государства:

Одна программа в области совершенствования информационных ресурсов – приоритет. Программа, которая должна реализовываться в части продолжения нашей работы по ликвидации последствий Чернобыльской АЭС. И еще третья программа, которую мы достаточно давно обсуждаем и прорабатываем, – это фактически прорывная программа в области здравоохранения – программа биомембраны.