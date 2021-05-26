Игорь Чергинец: у нас были разрешения всех стран на пролёт в воздушном пространстве до Барселоны

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

У нас были все разрешения всех стран на пролет в воздушном пространстве до Барселоны. Испания из того списка, что я вам зачитал, не принимала (пока, по крайней мере) решения о запрете полетов Belavia в Испанию. В чем дело? Буквально, как потом оказывается, после взлета авиационные власти Франции подпольно, тихонечко вносят изменения в разрешительные документы у себя на сайте. Не информируют белорусскую сторону: ни нас, ни тем более... В принципе, они не особо обязаны были информировать наши авиационные власти, просто у себя там что-то пометили, что нельзя. Командир экипажа связывается. Почему Польша? Это нам польские диспетчеры, коллеги передали информацию, что вашему самолету запретили лететь во Францию. Польша в принципе здесь не причем, это нормальное взаимодействие аэронавигационных служб. И французы деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании. Когда наш экипаж и наши диспетчеры отсюда связались с диспетчерами французскими, у них спросили: «Причина? У нас же все нормально. Мы же вылетали, у нас было все нормально в 13:30». Они сказали: «У нас поступил звонок от высшего руководства Франции. Телефонный звонок, что не пускать Belavia в воздушное пространство Франции».