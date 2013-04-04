Новости Беларуси. В Пуховичском районе стартовал конкурс «Лучшая антиреклама пива». Сформировать у молодежи отрицательное отношение к алкоголю призван специальный социальный проект. Участникам предлагают максимально реализовать свои творческие способности.

С помощью карандаша, красок или компьютерной графики школьники призывают отказаться от употребления алкогольных напитков. Обязательное условие – использование не только изображения, но и соответствующих комментариев.

На конкурс поступило более 20 работ. Продолжится соревнования – до 10 апреля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Любовь Лапотецкая, первый секретарь Пуховичского районного комитета БРСМ:

Данный конкурс призван предотвратить алкоголизм среди молодежи, а также среди населения нашей страны, района и так далее. Мы сотрудничаем с районной больницей. Через них мы распространяем брошюры, которые изготавливают ребята. Авторы лучших брошюр получают подарки ценные, грамоты. Это, в принципе, стимулирует наших ребят.