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«В психологическом плане люди становятся другими». Почти 2,5 тыс. белорусов прошли курс реабилитации после коронавируса

15 июля 2020 15:40
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Новости Беларуси. Почти 2,5 тысячи белорусов прошли курс реабилитации после COVID-19. И цифра продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В психологическом плане люди становятся другими». Почти 2,5 тыс. белорусов прошли курс реабилитации после коронавируса-1

Под восстановление пациентов, перенесших заболевание в средней и тяжелой форме, в каждой из областей перепрофилировали ряд медицинских учреждений. Жителям Минска и региона помощь оказывают в РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации. Центр рассчитан на 110 коек.     

«В психологическом плане люди становятся другими». Почти 2,5 тыс. белорусов прошли курс реабилитации после коронавируса-4

15 июля с его работой ознакомился вице-премьер Игорь Петришенко. Ранее здесь специализировались в основном на онкологических больных после операций. Пациентов нового профиля начали принимать в середине весны. С полным выздоровлением уже выписали почти 430 человек. Еще чуть более сотни продолжают лечение.

«В психологическом плане люди становятся другими». Почти 2,5 тыс. белорусов прошли курс реабилитации после коронавируса-7

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Я думаю, мы подойдем и определимся, когда мы будем Республиканский научно-практический центр уже выводить с этого процесса. Пока есть еще лица, которые нуждаются в этой реабилитации, и этот центр как профильное лечебное учреждение будет функционировать именно в таком режиме.

«В психологическом плане люди становятся другими». Почти 2,5 тыс. белорусов прошли курс реабилитации после коронавируса-10

Вице-премьер также рассказал, что медицинские учреждения в Беларуси будут обновляться с учетом развития ситуации с COVID. Что касается реабилитации пациентов, то для каждого составляется индивидуальная программа. В зависимости от сопутствующих заболеваний назначается массаж, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, физиотерапия. Обязательна для всех психологическая консультация.

«В психологическом плане люди становятся другими». Почти 2,5 тыс. белорусов прошли курс реабилитации после коронавируса-13

Василий Смычек, директор Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации:  
Мы видим, насколько хороший эффект. Даже после одного курса реабилитации минимизируются тяжелые последствия, в психологическом плане люди становятся другими, чувствуют себя увереннее, проходит страх смерти, люди уже хотят вернуться к своей работе, в медицинском плане улучшается функция дыхания.

Напомним, медицинская помощь людям, которые перенесли пневмонию, вызванную вирусом нового типа, оказывается как в стационарах, так и амбулаторно.

# Коронавирус # общество # Игорь Петришенко # Василий Смычек # Фотофакт

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