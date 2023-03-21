«В прошлом году брал 400 литров». Всё о сборе берёзового сока: где получить разрешение и за сколько купить?

Новости Беларуси. Напиток здоровья с ароматом весны. На юго-востоке страны уже началась заготовка березового сока. Первыми «сочный сезон» открыли в Гомельском опытном лесхозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявки на целебный напиток от населения начали принимать еще с середины февраля. В Долголесском лесничестве в 2023 году планируют собрать 22 тонны «березовой слезы». Литр обойдется покупателям в 25 копеек. А те, кто желает самостоятельно заготовить весенний нектар, без проблем могут это сделать – достаточно обратиться в лесничество и получить разрешение.