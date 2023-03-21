«В прошлом году брал 400 литров». Всё о сборе берёзового сока: где получить разрешение и за сколько купить?
Новости Беларуси. Напиток здоровья с ароматом весны. На юго-востоке страны уже началась заготовка березового сока. Первыми «сочный сезон» открыли в Гомельском опытном лесхозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заявки на целебный напиток от населения начали принимать еще с середины февраля. В Долголесском лесничестве в 2023 году планируют собрать 22 тонны «березовой слезы». Литр обойдется покупателям в 25 копеек. А те, кто желает самостоятельно заготовить весенний нектар, без проблем могут это сделать – достаточно обратиться в лесничество и получить разрешение.
Валерий Медведев, лесничий Долголесского лесничества:
Обращаются в лесничество. Мы в лесничестве выдаем справки, по которым люди могут самостоятельно ставить себе сок. Они приезжают в лесничество, выписываем справку им. Лесник показывает участок, где можно это производить, согласно лесному билету, и они себе устанавливают этот сок. Постоянно себе тоже беру. В прошлом году брал себе 400 литров.
В Долголесском лесничестве уже выдали более сотни таких документов. А вот за самовольный сбор сока нарушителям может грозить штраф. Пока температурный режим не способствует активному сокодвижению, но к выходным в процесс включатся и другие районы. Всего за сезон в Гомельской области планируют собрать 1 200 тонн весеннего нектара. Кроме продажи населению, его поставят на перерабатывающие предприятия.
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