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В профессии он 50 лет. Академик Николай Казак стал заслуженным деятелем науки Беларуси

29 декабря 2020 18:12
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Новости Беларуси. Государственные награды 29 декабря получили белорусы, которые ежедневным трудом делают нашу страну сильнее и богаче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В профессии он 50 лет. Академик Николай Казак стал заслуженным деятелем науки Беларуси-1

Высокие государственные награды и почетные звания – это не только знак внимания заслуженным людям, гостям сегодняшней церемонии, но и благодарность целым трудовым коллективам белорусских предприятий, научных институтов, учебных заведений.

В профессии он 50 лет. Академик Николай Казак стал заслуженным деятелем науки Беларуси-3

Николай Казак, заслуженный деятель науки Беларуси:
В науке я примерно 50 лет. Вот эти годы – фактически название такое этой награды «Заслуженный деятель науки». То есть фактически многие годы я отдал науке, физике – я физик по образованию и по специальности. Работаю в области лазерной физики, нелинейной оптики, все работы мои связаны именно с этим направлением. Ну и, конечно, я руководитель, вот и поэтому, значит, тоже. Это все, что сделал Институт физики Национальной академии наук Беларуси, один из известнейших институтов, можно сказать, мирового значения, его знают во всем мире.

В профессии он 50 лет. Академик Николай Казак стал заслуженным деятелем науки Беларуси-5

Сегодняшняя церемония во Дворце Независимости – традиционная, но все же наполнена особой праздничной атмосферой. Финал года – время оглянуться назад, вспомнить все знаковое и отметить всех лучших. Заслуженные награды от Президента – отличный подарок и серьезный стимул. А еще лучшее подтверждение тому, что государство ценит людей, искренне преданных своей профессии и своей стране.

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# Госнаграды # Николай Казак

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