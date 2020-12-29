В профессии он 50 лет. Академик Николай Казак стал заслуженным деятелем науки Беларуси

Николай Казак, заслуженный деятель науки Беларуси:

В науке я примерно 50 лет. Вот эти годы – фактически название такое этой награды «Заслуженный деятель науки». То есть фактически многие годы я отдал науке, физике – я физик по образованию и по специальности. Работаю в области лазерной физики, нелинейной оптики, все работы мои связаны именно с этим направлением. Ну и, конечно, я руководитель, вот и поэтому, значит, тоже. Это все, что сделал Институт физики Национальной академии наук Беларуси, один из известнейших институтов, можно сказать, мирового значения, его знают во всем мире.