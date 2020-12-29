Онлайн-конкурс на лучшее оформление. Как МЧС предлагает украсить дом к Новому году?

Новости Беларуси. В Минской области проходит онлайн-конкурс «Новогодний дизайн в стиле МЧС», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лучших определят в трех номинациях. Участникам предлагают украсить окна, квартиру или вообще территорию вокруг дома к предстоящему празднику и обязательно использовать элементы МЧС. После необходимо подготовить презентацию своего оформления. Это может быть как просто фото, так и целый видеоролик. Никаких ограничений в творчестве нет.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Принимать могут участие все желающие. Особенно ценно, если это делает семья вместе с детьми, поскольку целью конкурса является прежде всего напоминание правил безопасности в предновогодний период. Сейчас, в суматохе новогодней, праздничной атмосфере мы не должны забывать о самом главном – о том, что все праздники должны пройти безопасно.

Отдать голос за лучший дизайн можно на официальных страницах МЧС. Кстати, такое соревнование спасатели проводят впервые. Пока что закончился районный этап, на очереди – областной. Его итоги подведут 14 января.

