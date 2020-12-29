Президент Беларуси на балу: вам будут завидовать миллионы тех, кому не посчастливилось побывать сегодня во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 29 декабря прошел традиционный новогодний бал для талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разгаре вечера к дебютантам и гостям присоединился глава государства. Александр Лукашенко традиционно не пропускает этот красивый праздник. Сегодня он воспользовался возможностью обратиться к ребятам, которые по праву оказались в этот вечер во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще чуть больше века назад на подобном празднике можно было оказаться по праву принадлежности к богатым и титулованным сословиям. Я не хочу сказать, что здесь нет богатых и титулованных, но, думаю, они в меньшинстве. В наше время двери Дворца Независимости открыты для всех. У каждого есть шанс войти в них и как гость, и как должностное лицо. Благодаря не кровной привилегии или связям, а своему труду, таланту, истинной преданности Отечеству.

Обращаясь сегодня к вам, нашей молодежи, снова повторю: я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий юные и горячие головы. Ваши головы. Так было всегда, и в мои времена, и попозже. Но убежден: рано или поздно все наши дети, вы, услышат не призывы зарубежных Telegram-каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее. А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей нашей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю.

Президент отметил: новогодний бал – красивое событие, достойное как минимум фото в Instagram. Потому посоветовал запечатлеть моменты не только в памяти.

Александр Лукашенко:

Пройдет совсем немного времени и вы, посадив на колени своих детишек, а потом и внуков, достанете потрепанный альбом и найдете там фотографию, где вы такие молодые, красивые, одухотворенные, и будете им рассказывать об этих мгновениях. Вам будут завидовать миллионы тех, кому не посчастливилось побывать сегодня во Дворце Независимости. Поэтому я редко это советую, но в данном случае советую вам достать свои айфоны и телефоны и сфотографироваться в это прекрасное время.

Я все-таки вам желаю быть красивыми, еще красивее, чем вы теперь. Духовно, внутренне прежде всего. Ну и берегите себя внешне – все зависит от вас. Пусть все ваши мечты исполнятся, а наша любимая, единственная Беларусь благодаря вашим успехам и достижениям станет еще сильнее и краше.