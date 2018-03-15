В День Конституции талантливым, спортивным и успешным молодым людям Беларуси вручили первые в их жизни паспорта

Новости Беларуси. По традиции в День Конституции талантливым, спортивным и успешным в учебе молодым людям нашей страны в торжественной обстановке вручают первые в их жизни паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для полсотни самых активных школьников Минской области церемонию 15 марта провели в Лошицкой усадьбе. Главные документы ребята получили из рук олимпийских чемпионов. Полноправных граждан поздравил и помощник Президента Беларуси Владимир Карпяк.

Антон Кушнир, олимпийский чемпион:

Мы спортсмены, когда стоим на пьедестале, и поднимается флаг Республики Беларусь, переполняют нас эти чувства. Мы рады, что у нас есть такая возможность.

Арина Давидовская:

Я счастлива, что именно меня пригласили, что мне вручили паспорт. Горжусь этим.