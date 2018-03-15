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В День Конституции талантливым, спортивным и успешным молодым людям Беларуси вручили первые в их жизни паспорта

15 марта 2018 14:22
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Новости Беларуси. По традиции в День Конституции талантливым, спортивным и успешным в учебе молодым людям нашей страны в торжественной обстановке вручают первые в их жизни паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День Конституции талантливым, спортивным и успешным молодым людям Беларуси вручили первые в их жизни паспорта-1

Для полсотни самых активных школьников Минской области церемонию 15 марта провели в Лошицкой усадьбе. Главные документы ребята получили из рук олимпийских чемпионов. Полноправных граждан поздравил и помощник Президента Беларуси Владимир Карпяк.

В День Конституции талантливым, спортивным и успешным молодым людям Беларуси вручили первые в их жизни паспорта-3

Антон Кушнир, олимпийский чемпион:
Мы спортсмены, когда стоим на пьедестале, и поднимается флаг Республики Беларусь, переполняют нас эти чувства. Мы рады, что у нас есть такая возможность.

В День Конституции талантливым, спортивным и успешным молодым людям Беларуси вручили первые в их жизни паспорта-5

Арина Давидовская:
Я счастлива, что именно меня пригласили, что мне вручили паспорт. Горжусь этим.

В День Конституции талантливым, спортивным и успешным молодым людям Беларуси вручили первые в их жизни паспорта-7


В подарок молодые люди получили красочный альбом, а также Конституцию Республики Беларусь. Акция проходит уже 14 лет. За это время она объединила тысячи юных белорусов.

В День Конституции талантливым, спортивным и успешным молодым людям Беларуси вручили первые в их жизни паспорта-9

В День Конституции талантливым, спортивным и успешным молодым людям Беларуси вручили первые в их жизни паспорта-11

В День Конституции талантливым, спортивным и успешным молодым людям Беларуси вручили первые в их жизни паспорта-13

# общество # Антон Кушнир # Конституция # Фотофакт # Арина Давидовская

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