В преддверии новогодних праздников в Беларуси усилен режим охраны хвойных насаждений

Новости Беларуси. Штрафы и общественное порицание ждут нарушителей природоохранного законодательства в Беларуси. В канун новогодних праздников посты и ловушки, расставили в лесах страны. Усиленный режим охраны хвойных насаждений введён по понятным причинам.

Уже на этой неделе начнут работу елочные базары. Доставить товар для горожан в обход правил вряд ли удастся. В лесхозах выставлено более 300 контрольных постов и планируется провести более полутора тысяч рейдов. Выявлять тех, кто незаконно срубит новогоднее дерево, будут также фото- и видеоловушки. За уничтожение деревьев или кустарников в лесу грозит внушительный штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.