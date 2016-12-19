Первый Республиканский суворовско-кадетский бал прошел в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси прошел первый Республиканский суворовско-кадетский бал. В Минск со всей страны съехались представители кадетских училищ и воспитанники специализированного лицея МВД. Партнерш для танца им подобрали под стать. В стенах суворовского училища звучали мелодии не только вальса. Участники бала также представили номера художественной самодеятельности.

Александр Науменко, начальник Минского суворовского военного училища:

Это не только традиция, это и то будущее, которое закладывается и даст свои результаты, я думаю, через 15-20 лет. Интеллектуальная молодежь, высокообразованная, культурная, глубоко преданная идеалам своей родины.

Проведение балов – одна из лучших традиций суворовского училища. Нынешний с участием многочисленных гостей прошел в рамках новогодней акции «Наши дети».

Этому примеру последуют и в Могилеве. Здесь 19 декабря состоится областной кадетский бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.