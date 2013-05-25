В преддверии Дня пограничника прошли показательные выступления стражей границы

Новости Беларуси. 95 лет на страже Родины. В преддверии Дня пограничника в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» прошли показательные выступления стражей границы.

Здесь сегодня, 25 мая, собрались офицеры и солдаты пограничной службы, члены военно-исторических клубов и просто зрители. В программе - выступление оркестра института пограничной службы и рукопашный бой. Также свой профессионализм демонстрировали кинологи с собаками.

Кульминацией праздничного шоу стала инсценировка боевых действий на государственной границе в июне 1941 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Горячко, заместитель Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Сегодня, несмотря на погодные условия, праздник получился. Люди пришли, молодежь пришла.

Отмечать свой праздник с особым размахом для пограничных войск – уже традиция. Нынешний год не стал исключением. Площадка на «Линии Сталина» стала настоящей ареной для показательных выступлений. На глазах у публики -выступления военного оркестра, кинологов с собаками и реконструкция боевых действий времен Великой Отечественной.

Привычный пейзаж исторического комплекса сегодня в буквальном смысле граничил с праздником. Обладатели «зеленых беретов» сражались врукопашную и давали мастер-классы по охране границы. Да и с ружьями управлялись. Причем, виртуозно.

Показывать все, на что способны, пограничникам помогали служебные собаки. Всего в подразделении их более десятка пород. В основном – овчарки. У четырехногих помощников только за прошедший год на счету около сотни задержаний нарушителей границы.

Андрей Беницевич, пограничник-кинолог:

Я ее растил со щенка с 4 месяцев. Сейчас ей 4 года. По запаху находила нарушителей, контрабандистов.

После выступлений кинологов и музыкантов «Линия Сталина» превратилась в линию огня. Пограничники воссоздали сражение первого военного рассвета. С запада наступали немцы на мотоциклах и танках. Наши оборонялись с винтовками. На выступление ушло под две тысячи патронов. Правда, холостых. Зрители равнодушными не остались.

Кстати, зрителей собралось много. За военным спектаклем наблюдали около четырехсот человек.

Обладателей «зеленых беретов» поздравлять будут во вторник. Специальную праздничную программу традиционно подготовили во всех близких к границе городах. Кстати, туда приглашены не только действующие стражи границы. Ведь, как известно, бывших пограничников не бывает.