394 диплома сегодня вручили выпускникам Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Новости Беларуси. В Академии управления при Президенте Республики Беларусь очередной выпуск. 394 диплома сегодня вручили выпускникам Института госслужбы.

Торжественная церемония прошла в Национальной библиотеке. Среди выпускников по традиции - действующие управленцы, госслужащие и дипломаты.

Сейчас в Институте обучают по 8 специальностям. В следующем учебном году откроются новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Щекин, директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Современный управленец – это не тот человек, который сидит просто в кабинете целыми днями. Современный управленец – это постоянно ищущий человек, который видит своих граждан, свое население, человек, который видит проблему изнутри, а не из своего кабинета.

Анастасия Савицкая, пресс-секретарь ЗАО «Столичное телевидение»:

Настроение отличное, немножно волнуемся. В Академию пришли получать новые знания. Мы их получили, поэтому большое спасибо нашим преподавателям.

Татьяна Стаселько, директор программной дирекции ЗАО «Столичное телевидение»:

В Академии формируется то человеческое звено, тот человеческий потенциал, который будет в дальнейшем способствовать развитию нашей страны.