В Беларуси - сильные дожди, а в Европе - снегопады

Новости Беларуси. Циклон «Кристофер» не стал вторым «Хавьером». Несмотря на оранжевую степень опасности, атмосферный вихрь практически не затронул Минск. В белорусской столице прошел вполне типичный для мая дождь, который не вызвал предполагаемых подтоплений.

А вот областям повезло меньше: в Слуцке, Марьиной Горке и Мстиславле прошли сильные ливни, за час там выпала четверть месячной нормы осадков. В Бресте и в Высоком за ночь — больше месячной нормы.

Погодные условия «Кристофер» формирует и сегодня: на большей части территории республики идут дожди, в отдельных районах с грозами.

Впрочем, циклон надолго не задержится: уже завтра он уйдет на север Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А пока в Старый свет в гости заглянула зима. В Италии, Испании, Франции и Бельгии выпал снег. Да еще какой — жители этих стран сегодня утром рисковали не найти свои машины. Автомобили просто замело. На дорогах — снегоуборочная техника, во дворах — сугробы. Температура тоже не радует. В солнечной Италии всего 9 градусов тепла. А во Франции и того холоднее — всего лишь плюс 4.