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В Беларуси - сильные дожди, а в Европе - снегопады

25 мая 2013 14:22
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Новости Беларуси. Циклон «Кристофер» не стал вторым «Хавьером». Несмотря на оранжевую степень опасности, атмосферный вихрь практически не затронул Минск.  В белорусской столице прошел вполне типичный для мая дождь, который не вызвал предполагаемых подтоплений.

А вот областям повезло меньше: в Слуцке, Марьиной Горке и Мстиславле прошли сильные ливни, за час там выпала четверть месячной нормы осадков.  В Бресте и в Высоком за ночь — больше месячной нормы.

Погодные условия «Кристофер» формирует и сегодня: на большей части территории республики идут дожди, в отдельных районах с грозами.

Впрочем, циклон надолго не задержится: уже завтра  он уйдет на север Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А пока в Старый свет в гости заглянула зима. В Италии, Испании, Франции и Бельгии выпал снег. Да еще какой — жители этих стран сегодня утром рисковали не найти свои машины.  Автомобили просто замело. На дорогах — снегоуборочная техника, во дворах — сугробы. Температура тоже не радует. В солнечной Италии всего 9 градусов тепла. А во Франции и того холоднее — всего лишь плюс 4.

# общество # Погода в Беларуси

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