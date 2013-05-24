Новости Минска. В Минске 24 мая открылся торгово-развлекательный центр «Арена-сити», совсем рядом со спортивно-культурным комплексом «Минск-Арена». Новый центр отвечает мировым стандартам, что, несомненно, важно накануне Чемпионата мира по хоккею-2014.

Организаторы подготовили красочное шоу: выступление звёзд белорусской эстрады, детские показы мод, этюды мимов и клоунов. Главной интригой дня стал новый мировой рекорд от белорусского богатыря Кирилла Шимко. 24 мая ему поддались 7 грузовиков с бытовой техникой весом в 30 тонн.

Всего несколько минут - и новый рекорд. Сдвигать с места самолёты, железнодорожные составы, танки и даже самосвалы для Кирилла Шимко - дело привычное. 24 мая от мирового рекордсмена очередной мастер-класс и, конечно же, новая запись в Книге рекордов Гиннесса. Уже в честь открытия «Арена-сити».

Кирилл Шимко, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:

Хотелось сделать что-то яркое и интересное, какого еще никто не видел. Поэтому пришло в голову сдвинуть и протащить грузовые автомобили.

Общая площадь - 86 тысяч квадратных метров, торговая — более 13. Комплекс уже попал в тройку крупнейших минских центров. Во внешнем оформлении всё по последнему слову стиля хай-тек. Красно-серая цветовая гамма и полупрозрачное телевизонное панно. Внутренний интерьер — это грамотно спланированное архитектурное пространство по системе «всё включено».

Наталья Мирончик, управляющий торгово-развлекательным центром «Арена-сити»:

«Арена-сити» - это торгово-развлекательный центр европейского уровня, который впервые открылся в Беларуси. Здесь к услугам потребителей представлены супермаркет «Простор», а также более 80 магазинов одежды, обуви, аксессуаров.

Есть и свои ноу-хау. Например, первый в Беларуси фуд-корт. Это уже сюрприз от рестораторов.

Анастасия Моисеева, руководитель фуд-корта:

Это огромная площадка, состоящая из ряда разных ресторанов и имеющая общую посадочную площадь, столики. На нашем фуд-корте, первом и единственном в Беларуси, мы не стесняемся об этом говорить, 6 ресторанов.

Сегодня здесь три развлекательных эпицентра. Концертная площадка, места приема высокопоставленных гостей и игровая зона для детей. Каждый со своей красочной программой. Выступления белорусских звёзд, эффектный фейерверк. Для самых маленьких — показ мод. Одежда — только известных марок. Которые уже заняли большую часть торговых площадей.

К слову, «пробное» открытие состоялось ещё раньше. Первые посетители уже могли оценить многочисленные торговые площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.