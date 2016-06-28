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В преддверии Дня Независимости в Минске будет запрещена парковка транспорта: адреса и время

28 июня 2016 18:46
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Новости Беларуси. В преддверии празднования Дня Независимости, 29 июня с 14:00 в Минске будет запрещена парковка транспорта на проспекте Машерова – участок от улицы Богдановича до Тимирязева, на улице Саперов – от Тимирязева до проспекта Победителей.                                

Закрыта для парковки будет и улица Гвардейская – от проспекта Машерова до проспекта Победителей. На улице Игнатенко – от Грибоедова до Победителей и на Грибоедова – от Машерова до Игнатенко автолюбители не смогут оставить свои машины.

Ограничения будут действовать до половины восьмого утра 30 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 

# общество # День Независимости 3 июля 2016

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