В преддверии Дня Независимости в Минске будет запрещена парковка транспорта: адреса и время

Новости Беларуси. В преддверии празднования Дня Независимости, 29 июня с 14:00 в Минске будет запрещена парковка транспорта на проспекте Машерова – участок от улицы Богдановича до Тимирязева, на улице Саперов – от Тимирязева до проспекта Победителей.

Закрыта для парковки будет и улица Гвардейская – от проспекта Машерова до проспекта Победителей. На улице Игнатенко – от Грибоедова до Победителей и на Грибоедова – от Машерова до Игнатенко автолюбители не смогут оставить свои машины.

Ограничения будут действовать до половины восьмого утра 30 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

