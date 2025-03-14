В преддверии Дня Конституции специалисты обсудили реализацию норм обновлённого закона

Изменения в основной закон страны, принятые на республиканском референдуме 2022 года, подтвердили свою актуальность. Сегодня этот особый нормативный правовой акт полностью соответствует требованиям времени, констатировали участники круглого стола, посвященного Дню Конституции. В преддверии праздника, специалисты проанализировали как реализуются ее нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя три года после внесения обновлений в основной закон можно с уверенностью сказать, что каждое слово, закрепленное в документе, находит свое развитие в законах, кодексах. Можно смело сказать, что правовой опыт Беларуси уникален. Многие документы не имеют аналогов в мире. Например, законы «Об основах гражданского общества», «О Всебелорусском народном собрании». Статус ВНС как высшего органа народовластия был закреплен юридически. Народное вече стало связующим звеном между государством и обществом, позволив гражданам активно участвовать в процессе принятия важных для страны решений.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы можем сегодня говорить о существенном развитии демократических основ. Ведь Всебелорусское народное собрание – орган чисто демократический, который может выступать основой для дальнейшего развития и продвижения тех молодых людей, которые вошли в качестве делегатов Всебелорусское народное собрание и являются для них своего рода такой лестницей для дальнейшего продвижения. Мы говорим о том, что ВНС принимает важнейшее решение. Это тоже, в общем, такой образец демократии. Изменения и дополнения в Конституцию прошли широкое общественное обсуждение. У граждан была возможность внести свои предложения и идеи. Такая практика оказала мощное влияние на уровень правосознания белорусов и формирование правовой культуры в обществе.