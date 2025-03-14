Положения законопроекта по вопросам обеспечения прав детей обсудили в Минске

Под защитой государства. Охрана интересов ребенка всегда была и остается одной из важнейших задач социальной политики нашей страны. 14 марта парламентарии, представители заинтересованных служб и ведомств обсудили ключевые положения законопроекта по вопросам обеспечения прав детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большое внимание уделили созданию максимально безопасной образовательной среды для юных белорусов. Так, законопроект предусматривает запрет на педагогическую деятельность для лиц, совершивших экстремистские или преступления, связанные с оборотом наркотиков. Кроме того, вводится обязательное психологическое собеседование для граждан, желающих работать в сфере образования.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Мы активно работаем и в избирательных округах, и в комиссиях, изучая те нормы, которые заложены в проект закона о правах ребенка. И очень важно, что они, конечно, являются ответом на те вызовы сегодняшнего дня, которые мы с вами, как и родители, и дети наши, и педагоги, испытываем в сегодняшнем обществе. Поэтому таким большим экспертным советом, который собрал и педагогов, и медиков, людей, которые в своей практической деятельности долгое время работали с детьми в детских коллективах, чтобы выслушать все мнения и норма была, в первую очередь, правоприменима. И чтобы она поставила преграду тем людям, которые наносят вред здоровью детей.

Кроме того, согласно законопроекту, будут усовершенствованы механизмы защиты детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию. Также среди инициатив – обеспечение детей-сирот медицинскими изделиями и техникой. Отметим, законопроект был принят в первом чтении в начале февраля и готовится ко второму.