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Положения законопроекта по вопросам обеспечения прав детей обсудили в Минске

14 марта 2025 13:38
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Под защитой государства. Охрана интересов ребенка всегда была и остается одной из важнейших задач социальной политики нашей страны. 14 марта парламентарии, представители заинтересованных служб и ведомств обсудили ключевые положения законопроекта по вопросам обеспечения прав детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Положения законопроекта по вопросам обеспечения прав детей обсудили в Минске-2

Большое внимание уделили созданию максимально безопасной образовательной среды для юных белорусов. Так, законопроект предусматривает запрет на педагогическую деятельность для лиц, совершивших экстремистские или преступления, связанные с оборотом наркотиков. Кроме того, вводится обязательное психологическое собеседование для граждан, желающих работать в сфере образования.

Положения законопроекта по вопросам обеспечения прав детей обсудили в Минске-4

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:
Мы активно работаем и в избирательных округах, и в комиссиях, изучая те нормы, которые заложены в проект закона о правах ребенка. И очень важно, что они, конечно, являются ответом на те вызовы сегодняшнего дня, которые мы с вами, как и родители, и дети наши, и педагоги, испытываем в сегодняшнем обществе. Поэтому таким большим экспертным советом, который собрал и педагогов, и медиков, людей, которые в своей практической деятельности долгое время работали с детьми в детских коллективах, чтобы выслушать все мнения и норма была, в первую очередь, правоприменима. И чтобы она поставила преграду тем людям, которые наносят вред здоровью детей.

Кроме того, согласно законопроекту, будут усовершенствованы механизмы защиты детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию. Также среди инициатив – обеспечение детей-сирот медицинскими изделиями и техникой. Отметим, законопроект был принят в первом чтении в начале февраля и готовится ко второму.

# Дети # Закон # Валерий Малашко

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