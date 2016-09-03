В преддверии Дня белорусской письменности гомельские авторы презентовали больше 25 книг

Новости Беларуси. Международный фестиваль «Славянские литературные дожинки» собрал в Гомеле более 500 литераторов из Беларуси и стран СНГ. Накануне Дня белорусской письменности, в рамках которого литераторы подведут главные национальные итоги уходящего года, в Гомеле презентовали книги местных авторов.

Свет увидели более 20 новых изданий.

Владимир Гаврилович, председатель Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси:

Пісьменнікі Гомельшчыны прыйшлі да свайго свята, традыцыйнага свята, юбілейнага свята, з вялікім ураджаем: выдалі больш 25 кніг. Якія, спадзяюся, будуць прыхільна сустрэты чытачамі.

Светлана Макарова, секретарь Союза писателей России:

Здесь живут такие удивительные люди, которые так тепло, так радушно нас встречают! И с которыми просто говорим на одной волне, на одной интонации.

Юбилейный – десятый по счёту – форум посвящён творчеству народного писателя Беларуси Андрея Макаёнка.

3 сентября его участники продолжат работу на родине белорусского драматурга в Рогачёвском районе, где станут участниками Дня белорусской письменности, который отмечается 4 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.