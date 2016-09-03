Ветераны о Дне города: Это праздник для всех жителей столицы и для всего нашего народа

Новости Беларуси. Минск 3 сентября отмечает 949 год с момента первого упоминания в исторических хрониках. Поздравить белорусскую столицу с Днём рождения вышли тысячи горожан и гостей Минска. Официальные торжества стартовали утром 3 сентября у стелы «Минск – город-герой».

Цветы и венки к обелиску легли от руководства города и представителей общественных организаций.

В знак памяти о тех, кто сделал нашу жизнь мирной, и благодаря кому белорусская столица стала по-настоящему любимой миллионами, 3 сентября звучало немало слов признательности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участник мероприятия:

Мы возложили цветы предкам нашим, ветеранам. Для нас это очень важно: то, что над нами небо голубое. И это очень приятно.

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Это торжество – не только для ветеранов, участников, тех, кто защищал и освобождал нашу республику. Но это праздник для всех жителей столицы и для всего нашего народа. Потому что город Минск – это город-герой, который свои подвигом, своим трудом вложил много в то, чтобы освободить нашу страну. Освободить нашу столицу.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Дата серьёзная, 949 лет, и мы подошли к этой дате с хорошими достижениями в экономике. Несмотря на какие-то трудности, мы всё-таки видим, что промышленность начинает возрождаться. Мы не остановили строительство социальных объектов: вы видите, что и стадион «Динамо», и центр художественной гимнастики. Мы вводим школы, детские сады, и горожане могут быть уверены за свой завтрашний день.