Курсанты военной академии принесли присягу в День города

Новости Беларуси. Достойное пополнение в вооруженных силах Беларуси. В торжественной обстановке слова клятвы на верность Родине 3 сентября произнесли около 500 курсантов.

Примечательно, что среди новобранцев и 12 девушек.

В этом году конкурс здесь был от 12 до 18 человек на место. Есть среди поступивших и те, кто прошел испытания на все 300 баллов. На самый торжественный воинский ритуал в этот день пригласили кадетов из Витебска.

Виктория Ананьева, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Я готовилась со старших классов, набрала 312 баллов. Это была моя мечта: я с детства хотела поступить в Военную академию. И я сейчас очень счастлива.

Виктор Труш, курсант курсант Военной академии Республики Беларусь:

Я горд, что сегодня принесу военную присягу и стану настоящим профессионалом военного дела. И я рад, что посвящу свою жизнь офицерской службе.

Геннадий Лепешко, исполняющий обязанности начальника Военной академии Республики Беларусь:

По качественной составляющей в этом году и проходной балл на все, без исключения, факультеты Военной академии гораздо выше, чем в прошлом году. И по физическим показателям молодёжь, которая приходит на обучение в Военную академию по различным специальностям, гораздо сильнее.

Ну а 2 сентября в Минске состоялось всеармейское совещание.

Представители всех воинских коллективов, а также командный состав, говорили о том, как усовершенствовать боевую подготовку и сделать более привлекательной срочную службу и службу в резерве.

Не обошлось и без предложений. Они касались укрепления дисциплины и улучшения подготовки юношей к призыву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.