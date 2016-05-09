День Победы-2016 в Беларуси: Брестскую крепость посетило 30 тыс человек, а в Витебске отжимались за мир

Новости Беларуси. С большим размахом отмечают День Победы и в регионах. Везде организаторы постарались удивить гостей оригинальными программами. Чем запомнилась 71-ая годовщина Великой Победы жителям разных уголков республики?

БРЕСТ

В едином порыве празднует День Победы Брест. Международная патриотическая акция «Бессмертный полк» вылилась в грандиозную реку из портретов. Порядка 5 тысяч брестчан и гостей города почтили память членов своих семей.

Николай Мельник, ветеран Великой Отечественной войны:

На душе у меня радость, радость, что молодое поколение не забыло о том героизме, который так проявил в Великой Отечественной войне

Галина Визгульб, ветеран Великой Отечественной войны:

Мать смертельно ранена была, брат контужен. Все было. Но продолжали все бороться за Родину. Правда восторжествовала. Мы живем прекрасно: в мире, в здравии и в окружении очень хороших людей.

Алла Горбач, житель Ивацевичей:

Чувствуется, что у нас великое будущее. Вот эта объединенность людей. Здесь сегодня столько собралось народа. Все отмечают, и такое единство между людьми. Окрыляет, впечатляет и всего нам всем, нашей стране мирного неба и всего самого лучшего.

«Бессмертный полк» дошагал до Брестской крепости. Это марш благодарности внуков и правнуков, погибших на войне героев. К слову, знаменитая цитадель приняла сегодня почти 30 тысяч гостей.

В город, который первым принял на себя удар фашистской Германии, сочли за честь приехать туристы из самых разных государств. Брест ни на минуту не покидают эмоции Великой Победы.

ГРОДНО

В Гродно центром торжеств, посвящённых Дню Победы, стал Курган Славы, место знаковое для каждого горожанина. Сегодня здесь развернулись настоящие военные баталии.

Специально к празднику открыли так называемую «Линию Карбышева». Это копия оборонительных сооружений, возведённых перед началом Великой Отечественной на западных рубежах.

Владимир Колесников, ветеран Великой Отечественной войны:

Трудно пришлось, но преодолели, благодаря тылу крепкому и всему советскому народу, наша армия одержала победу. А сегодняшний день – радостно на душе, приятно, конечно.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:

У меня ощущение такое что мы счастливые люди, те, которые завоевали эту победу, прожили 70 лет и увидели, чего народ добился, живя под мирным небом. Я счастлива, что столько молодёжи, молодёжь у нас прекрасная, они с уважением относятся к делам своих дедов. И думаю, что они достойные будут продолжатели наших побед.

Кстати, «Линия Карбышева» станет одним из основных элементов музея воинской славы, который создаётся в Гродно. Уже сегодня у Кургана собрана армейская техника, стоявшая на вооружении, как во время Великой Отечественной войны, так и в последующие годы.

ВИТЕБСК

В Витебске на площади Победы – одной из самых больших в Европе – жители и гости города отжимались за мир. 25 933 раза. Ровно столько дней мы живем под мирным небом.

Акция «Отожмемся за мир» – часть целого международного проекта «Рекорд Победы». В нем участвуют 185 городов Беларуси, России, Украины.

Виктор Поражинский, житель Витебска:

Мы показываем, что очень уважаем их поступок, их труды. Мы показываем, что люди должны быть всегда в хорошей физической форме. То есть, если бы тогда нация была слабая, они не могли бы этого сделать.

Павел Чуешов, ветеран Великой Отечественной войны:

Для меня – это очень дорогой праздник, который нам такой ценой достался, белорусскому народу, в том числе и вам. Это радость. Но радость со слезами на глазах.

Здоровые, спортивные, активные. Именно такими ветераны хотят видеть своих внуков и правнуков. Ведь они сражались за наше счастливое будущее, за сильную и здоровую нацию.

МОГИЛЕВ

День Победы – это народный праздник. Основные торжества на Могилевщине развернулись в мемориальном комплексе «Буйничское поле». Это место стало символом стойкости и мужества советского народа.

Летом 41-го именно здесь был главный форпост обороны Днепровского рубежа. 23 дня передовые части Вермахта безуспешно пытались взять город.

Юлия Пелешенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Такое чувство было. Это необъяснимо.

Адам Корытько, ветеран Великой Отечественной войны:

Я чувствую великий праздник. Прекрасное настроение. Лучшего праздника в году я не имею.

Накануне Дня Победы на Буйничское поле был доставлен новый военный экспонат. Министерство обороны передало мемориальному комплексу 85-милиметровую дивизионную пушку. Планируется, что к юбилейной дате героической обороны Могилева здесь появится еще 5 единиц техники.

ГОМЕЛЬ

В Гомеле День Победы выдался тёплым и солнечным. Ветераны вспоминают: таким же он был и в ту победную весну.

Всё, как в мае 45-го: колонна советских войск вступает в бой с отступающим врагом. Всего десять минут ожесточённой схватки – и победу празднуют солдаты под красным знаменем. Военную реконструкцию таких масштабов в самом сердце Гомеля показали впервые.

Максим Буланчиков, руководитель исторического клуба «53 мотострелковый полк НКВД»:

Мы наверно и побывали в победном 45-ом. Наша победа, которая такими силами далась дедам нашим и прадедам. Столько крови. Столько белорусов погибло. Гордость за нашу армию, за наших дедов. И нужно передавать память о них нашим детям.

Казалось бы всё не по-настоящему и итог известен заранее. Однако, эмоции и радость за Победу наших в Гомеле сегодня были самыми настоящими.

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Минской области великий праздник отметили масштабными шествиями и большими концертами. Песни Победы звучали во всех городах и селах. И везде центральными героями были ветераны. У каждого из них - своя история Победы.

Иван Кисель, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы прошли такими фронтовыми дорогами – от Кишинева – по Украине, Беларуси, Польше, по Германии. Торжества 9 мая – это самое главное для нас.

В атмосферу военных лет ветераны и отдыхающие окунулись, посетив импровизированный партизанский лагерь с солдатской кухней. Здесь каждый желающий смог попробовать ту самую солдатскую кашу.

А молодежь писала фронтовые письма-треуголки. Главные пожелания, конечно, нашим ветеранам: крепкого здоровья, мирного неба над головой и Победы над годами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.