Праздничный концерт 9 мая в Минске: у обелиска Победы споют песни военных лет

Новости Беларуси. На Площади Победы в Минске в эти минуты идут последние приготовления к праздничному концерту. Здесь он пройдет впервые. С ретропрограммой из песен военных и послевоенных лет выступят лучшие артисты.

Александра Кулакова, корреспондент СТВ:

Мы находимся в самом сердце нашей столицы. И в самом эпицентре праздничных событий – на Площади Победы, которая впервые за всю свою историю существования стала сценой под открытым небом, а Монумент со знаменитыми барельефами, Вечным огнем, жилыми домами по проспекту Независимости под номерами 37 и 40 превратились в декорации, конечно, на время концерта, который вот-вот начнется. Вы можете видеть, сколько людей его ждут. Многие приходят с букетами цветов, и надо отметить, что цветы сегодня можно видеть везде. Одежду гостей украшает яблоневый цвет на ленте в колоре национального флага Беларуси. Он стал символом Победы, единства, нашей независимости, а еще новой жизни. Здесь, к слову, на Площади Победы, после войны сохранились яблоневые сады – они сейчас тоже цветут. Все это создает праздничное настроение гостям концерта на Площади Победы. Давайте послушаем, что сегодня говорят люди, которые пришли на Площадь Победы.

Белорусы:

Люди в старые времена собирались, и песня их объединяла. И надо отдать должное. Мы должны передать своим детям, внукам, правнукам, почему мы живем так хорошо.

Память моих предков. Два моих деда воевали.

Я люблю этот праздник. Горжусь нашими ветеранами. С удовольствием хожу всегда на концерты.

Ждем мы салюта. Он обещает быть красочным, как всегда. Очень долгим.

То, что мы прошли этот день вместе. Украинцы, россияне, белорусы сплотились и победили фашистских захватчиков.

Это трогательный для меня день. Мне очень приятно видеть ветеранов.

Наша задача – довести до молодежи те ощущения, которые мы сейчас чувствуем от Победы.

Александра Кулакова, корреспондент СТВ:

На специальных местах сидят гости, среди них, конечно же, ветераны. Я хочу отметить, что их немало. И, слава Богу, что многие нашли силы быть вместе с нами и отметить 71-ую годовщину Великой Победы.

Ветеран Великой Отечественной войны:

Это внутренний подъем. Хочется, чтобы поколение воспитали в таком же духе, патриотическом, в каком мы были воспитаны.

Несколько слов о том, что сегодня будет происходить на Площади Победы уже через час. Организаторы обещают, что сегодня будет звучать много живой музыки и много песен военных и послевоенных лет. Ожидается, что на сцену выйдут Елена Ваенга и Ренат Ибрагимов.

Нина Осипова, режиссер-постановщик концерта, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Изюминка нашего концерта – это живой звук под открытым небом. Мы очень надеемся на хорошую погоду, на зрителя. Президентский оркестр, солисты оперы Большого театра, солисты эстрады, гости из России.

Александра Кулакова, корреспондент СТВ:

Концерт продлится полтора часа и сразу после него – в 22.00 – небо озарится салютом. Это будут традиционные 30 залпов, которые раздадутся во всех районах Минска и страны. Причем организаторы подготовили сюрприз и перенесли две точки для салютования в центр города, где именно не сказали, но обещали, что Цветы Победы распустятся буквально у нас над головами.