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Изображение Полоцкого Софийского собора появится на почтовых марках

04 июля 2016 10:14
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Новости Беларуси. Софийский собор в Полоцке – на почтовых марках. Тираж в 20 тысяч экземпляров 4 июля станет доступен для филателистов. Состоится и специальное гашение на конверте «Первый день».

Почтовый блок изготовлен по уникальной технологии, впрочем, и сам памятник архитектуры таит в себе немало удивительного. Кафедральный собор Полоцка, первоначально построенный в XI веке, был разрушен в 1710 году. Через некоторое время его восстановили в стиле виленского барокко.

Сейчас в Соборе располагается концертный зал и музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Церковь

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