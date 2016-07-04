Изображение Полоцкого Софийского собора появится на почтовых марках

Новости Беларуси. Софийский собор в Полоцке – на почтовых марках. Тираж в 20 тысяч экземпляров 4 июля станет доступен для филателистов. Состоится и специальное гашение на конверте «Первый день».

Почтовый блок изготовлен по уникальной технологии, впрочем, и сам памятник архитектуры таит в себе немало удивительного. Кафедральный собор Полоцка, первоначально построенный в XI веке, был разрушен в 1710 году. Через некоторое время его восстановили в стиле виленского барокко.

Сейчас в Соборе располагается концертный зал и музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.