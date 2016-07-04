Погода в Беларуси: на 4 июля объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики. На большей части территории страны грозы, местами сильные ливни. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Накануне Минск пережил настоящий потоп. Сегодня дождь будет идти временами.

А вот в столичной области из-за ветра без электричества остались более 300 населенных пунктов. Есть разрушения кровель. В Копыльском районе рухнула водонапорная башня. Никто не пострадал.

Такое прощание с тропической жарой устроила природа. В последующие дни в Беларуси сохранится неустойчивая погода. Максимальная температура воздуха приблизится к отметке в 20 градусов. Не исключены осадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.