В праздничных мероприятиях 3 июля в Минской области примут участие делегации городов-побратимов из 10 стран

Новости Беларуси. В Минской области в праздничных мероприятиях ко Дню Независимости примут участие делегации городов-побратимов из 10 стран мира. Программа обещает быть грандиозной. Официальные торжества начнутся на Кургане Славы, мемориальном комплексе «Хатынь» и Линии Сталина. Затем праздничную эстафету поддержат районы области.

Концерты, культурные мероприятия, спортивные соревнования. Финальным аккордом станет традиционная акция «Поем гимн вместе» на центральной площади Молодечно. В Вилейке эпицентром праздничных мероприятий станет памятный знак «Дерево дружбы». Здесь встретятся новые и уже давние друзья города.

Светлана Деруго, заместитель начальника Вилейского райисполкома:

Что касается городов-побратимов, то с Переяслав-Хмельницким Киевской области и Можайском Московской области мы дружим более 33 лет. Дружеские связи с польским Уяздом развиваются 15 лет. Два немецких города (Оберхаузен и Уна). С ними дружим 25 лет. Гербы всех этих городов-побратимов находятся на нашей площади. Сегодня в 18.00 будут установлены еще два герба наших новых городов-побратимов. Это молдавский город Чимишлии и Ливаны (Латвия).

Алеся Высоцкая, директор Вилейского дворца культуры:

Сморгонь привезет Сморгонскую хоругвию. Минск привезет нам Минский клуб лучников. И, конечно же, наши земляки, вилейчане, представят свою программу под названием «Вілейская паходня». Конечно же, в рамках мероприятия будет звучать и средневековая музыка, различный конкурсы, различные игры. Также мы сможем станцевать средневековые танцы в хороводе с участниками этого мероприятия.

Но это мероприятие – не единственное, чем в Вилейке собираются удивить жителей и гостей праздника. В программе также музыкальная ретро-вечеринка. И впервые на культурно-туристическом объекте «Вільянін хутар» пройдет «Рыцарский турнир». Среди участников – любительские клубы Сморгони, Минска и Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.