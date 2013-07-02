Погода в Минске 3 июля: до 25 градусов, возможны тепловые удары

Новости Беларуси. Погода способствует праздникам этой недели. 2 июля преимущественно без осадков, лишь местами кратковременные дожди. Столбик термометра днём поднимется до 25 градусов. Такая погода сохранится и на День Независимости. Тепло и немного дождливо будет всю эту неделю.

В связи с достаточно высокими температурами, стоит помнить о мерах безопасности. Только в Минске количество пострадавших от тепловых ударов возросло почти вдвое. В этом году уже зарегистрировано 23 таких случая. Больше всего страдают от жары пожилые люди и дети.

Медики рекомендуют избегать нахождения на солнце без головных уборов, соблюдать питьевой режим. Отметим, что в праздничные дни в местах массовых гуляний предусмотрено дежурство бригад скорой, медицинскую помощь населению будут готовы оказать почти полторы тысячи врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.