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В 2013 году в Минске в стройотрядах будет работать 9 тысяч студентов

02 июля 2013 12:50
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Новости Беларуси. Молодёжь летние каникулы проводит с пользой. Участие в стройотрядах позволяет не только пополнить свой бюджет, но и расшить круг друзей. Только на строительных объектах Минска будут работать 150 студенческих отрядов. Всего планируется трудоустроить не менее 9 тысяч молодых людей. Они примут участие в возведении Студенческой деревни, культурно-развлекательного спортивного комплекса "Чижовка-Арена", реконструкции гостиницы "Беларусь" и других объектов.

Предполагается, что студенты-строители смогут заработать в месяц не менее 4 миллионов рублей. Кроме того, в этом году сформированы добровольческие отряды, где ребята бесплатно будут помогать в благоустройстве храма-памятника в честь Всех Святых, в наведении порядка на водоохранных зонах столичного региона. Приедет в столицу и молодёжь из России и Украины. А международный студотряд на строительстве Белорусской АЭС уже приступил к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Студенты

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